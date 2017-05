Doué-la-Fontaine Le grand soir d'In Terra aux Arènes

0

La comédie musicale « In terra, de roche et de roses », est jouée pour la première fois vendredi soir, aux Arènes de Doué-en-Anjou.

Un succès conditionnera l'avenir de cette création 100 % saumuroise.

« Il y a bien eu par le passé des sons et lumières mais jamais de comédie musicale. C'est une nouveauté », explique Arnaud Guille, 52 ans, à la fois auteur et comédien du spectacle.

« In Terra, de roche et de roses » ce sont 1 h 30 de spectacle, 10 comédiens et comédiennes confirmés, quatre figurants, 11 tableaux, 16 chansons chantées en direct, des costumes réalisés par l'association du Trésor des Ducs d'Anjou, des décors fabriqués par l'association florentaise la Firme.

L'histoire débute ainsi : « Nous sommes en 2135, la terre s'est désertifiée. Un peuple survit dans la vallée de l'Oléri. Les In Terra vivent sous le joug du clan des Caballians et de leur reine Maelès. Une famille nomade Les Terenagrais se sédentarise ». Mais la révolte gronde…

Vendredi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici