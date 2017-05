Doué-la-Fontaine Le célèbre rosé Cuisse de Bergère a été racheté

0

Créés en 1953 à Doué-la-Fontaine par Joseph Touchais, la marque Cuisse de Bergère et son célèbre rosé de soif viennent d'être rachetés par Les Caves de la Loire de Brissac avec une ambition de développement.

Décédé il y a 13 ans, Joseph Touchais, dont le père et le grand-père étaient déjà vignerons du côté de Tigné, avait l'amour du vin et la bosse du commerce. Tout à la fois viticulteur sur 150 hectares et négociant à Doué-la-Fontaine, il a eu l'idée d'associer un vin rosé de soif aux accents ligériens à un packaging - le mot n'existait pas non plus ! - fort : un slogan - « le vin rosé de la joie », une bouteille en forme de flûte et une étiquette représentant une bergère « affriolante ». Ainsi est née la marque Cuisse de Bergère, en 1953.

