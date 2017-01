Doué-la-Fontaine Le Bioparc rouvrira ses portes le 4 février

0

Une nouvelle saison, riche de nouveautés, s'annonce au Bioparc de Doué-la-Fontaine qui rouvrira ses portes le 4 février.

Il se passe toujours quelque chose au Bioparc de Doué. Dès le 4 février, le célèbre site douessin offrira un hectare de plus aux visiteurs.

Sa surface passe en effet de 14 à un peu plus de 15 hectares avec l’ouverture d’un nouvel espace de 11 000 m2 baptisé « Les Fantômes de l’Himalaya ». Composé de plusieurs carrières de falun dont un amphithéâtre aménagé, il accueille panthères des neiges, bouquetins markhors, marmottes et un groupe d’une quarantaine de vautours fauves et moines.

Nouveaux nés

Ce lancement de saison permet aussi de faire le point sur la natalité enregistrée cet hiver au sein du parc. Un petit gibbon siamang est né en novembre.

En janvier, au cœur du vivarium, l’équipe animalière a eu la bonne surprise de découvrir six petits crocodiles à front large. Ce reptile, originaire d’Afrique de l’Ouest, est le plus petit crocodile au monde.

Au printemps, le Bioparc accueillera de nouvelles espèces comme le markhor (photo), une panthère de Java et une colonie de marmottes.

En février et mars, le Bioparc sera ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures.

Plus d’infos sur www.bioparc-zoo.fr