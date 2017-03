Doué « La mine de Sel de Wieliczka », ce vendredi aux Perrières

0

Le service animation du Patrimoine de Doué-en-Anjou organise une conférence : « La mine de Sel de Wieliczka » Par Jacek Rewerski. Géomorphologue, ancien consultant auprès de l’UNESCO et collaborateur de l’Académie des Mines à Cracovie. M Rewerski a enseigné à l’Université d’Angers.

La Mine de Sel Wieliczka est inscrite sur la Liste du Patrimoine Culturel et Naturel de l’UNESCO. Chaque année, elle accueille plus d’un million de visiteurs du monde entier. Dans cette mine fut exploité le sel gemme depuis plus de 700 ans, plus précisément depuis le XIIIe siècle jusqu’ la fin du XXe. C’est une des plus importantes et des plus anciennes exploitations industrielles d’Europe.

Cette mine occupe neuf niveaux entre 64 et 327 mètres de profondeur et compte plus de 300 kilomètres de galeries et d’innombrables salles. L’originalité de la mine réside aussi dans ses nombreuses sculptures et chapelles réalisées par les mineurs dans la masse de sel, et aussi dans la présence d’un sanatorium situé à 200 mètres de profondeur.

Infos Pratiques :

Vendredi 10 mars à 20h30 aux Perrières.

Conférence gratuite.

Stationnement rue de Lilas a Doué-la-Fontaine.

Renseignements et réservation :

Laurent Aubineau - Service animation du Patrimoine- au 02 41 59 71 29.