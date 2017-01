Doué-la-Fontaine La commune de Doué-en-Anjou 100 % nouvelle

0

Doué-en-Anjou, commune nouvelle enregistrée au 1er janvier et composée de Doué-la-Fontaine, Brigné, Forges, Meigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon, Les Verchers-sur-Layon et Montfort, est née dans le concret le 5 janvier aux atènes de Doué à l'occasion de son conseil inaugural. Plus de 100 élus ont voté massivement pour porter Michel Pattée, seul candidat en lice, au fauteuil de maire (par 91 voix pour), fauteuil qui était déjà le sien à Doué. Le nombre de 15 adjoints proposé a été validé par le vote : on y rerouve de droit les 8 maires des communes déléguées, le maire de Doué devant être désigné une fois la démission de Michel Pattée acceptée par la préfète. Neuf délégués à la future Agglo de Saumur ont été élus parmi lesquels Bruno Cheptou, conseiller départemental et rival malheureux aux municipales 2014 de Michel Pattée. Il faut y voir un suigne d'ouverture et d'unité qui devrait s'exprimer dès le 12 janvier lors du vote pour le président de l'Agglo nouvelle à Saumur.

