Doué-la-Fontaine Horaires des messes de Pâques

0

Horaires des messes de Pâques

Paroisse Saint-Denis des Falluns

Jeudi Saint. Sainte Cène. Jeudi 13 avril, 19 heures, église Saint-Pierre, Doué-la-Fontaine.

Chemin de Croix. Vendredi 14 avril, 15 heures, église Saint-Maurice de Douces, Doué-la-Fontaine.

Vendredi Saint. Passion du Seigneur. Vendredi 14 avril, 20 heures, église Saint-Pierre, Doué-la-Fontaine.

Veillée Pascale. Samedi 15 avril, 21 heures, église Saint-Pierre, Doué-la-Fontaine.

Fête de Pâques. Baptêmes. Dimanche 16 avril, 10 h 30, église Saint-Pierre, Doué-la-Fontaine.

Église anglaise

The Catholic Chaplaincy of Our Lady et Saint Thomas More, le Jeudi Saint en anglais. Jeudi 13 avril, 19 h 30, église Notre-Dame de la Chapelle, Doué-la-Fontaine.

Chemin de Croix en anglais. Vendredi 14 avril, 15 heures, église Notre-Dame de la Chapelle, Doué-la-Fontaine.

Samedi Saint en anglais. Dimanche 16 avril, 11 heures, église Notre-Dame de la Chapelle, Doué-la-Fontaine.