Doué-la-Fontaine "Enigmes Et Polars", dernier jour ce samedi 6 mai

0

Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017, une exposition intitulée "Enigmes Et Polars" est proposée à la médiathèque de Doué-la-Fontaine.

Dernière journée d'exposition ce samedi 6 mai.

Les enfants vont pouvoir jouer au détective et mener l’enquête avec une exposition ludique et tactile sur le thème du polar. Plusieurs activités sont proposées : la reconstitution d’une histoire policière sous la forme de BD, la découverte d’une mallette de détective composée de jeux, l’invention de son propre polar… Les plus jeunes pourront raconter et mettre en scène des histoires policières animalières à l’aide de déguisements, figurines et décors.

Pour les enfants à partir de 5 ans.

Entrée Libre