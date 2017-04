Doué-la-Fontaine Don du sang lundi 24 avril à la salle des Donneurs de sang

0

Collecte de sang lundi 24 avril à la salle des donneurs de sang, 2, allée Jeanne Besnard, de 15 h 30 à 19 h 30.

Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans. Après, avoir rencontré le médecin et avec son accord, vous êtes ensuite accueilli par une infirmière. Le prélèvement peut alors commencer, pour une durée moyenne de dix minutes. Une collation est ensuite offerte.

Renseignements : Didier Robin au 02 41 59 00 43.