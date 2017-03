Doué-la-Fontaine Danse à La Carte le vendredi 17 mars

0

Dans le cadre de la Saison Culturelle 2016-2017 un spectacle danse, à partir de 8 ans, est proposé le vendredi 17 mars au théâtre Philippe Noiret.

Séance scolaire proposée à 14 heures.



Danse à la carte est un spectacle interactif : le public choisit les thèmes des improvisations et les musiques à la carte. Il est conduit à travers des sets de danse improvisés sur des thèmes et musiques choisis par les spectateurs, de la parole au mouvement, de l’entrée au dessert, épicé de bonne humeur et d’énergie italienne! À l’issue de chaque danse, Giulia Arduca propose des moments de complicité, autour de son art... Un spectacle tout terrain et une bouffée d’air frais, imprévisible et unique qui n’hésite pas à désacraliser l’art chorégraphique.

Tarifs : plein 13€, réduit 11€, jeune 4€.

Renseignements et réservation :

Théâtre Philippe Noiret du mardi au vendredi de 13h30 à 18 heures au 02 41 50 09 77.