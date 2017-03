Doué-la-Fontaine Cinéma "Un sac de billes", le 22 mars à 20 h 30

0

À l’affiche au théâtre Philippe Noiret « Un sac de billets » le mercredi 22 mars à 20 h 30.

Le récit autobiographique de la fuite de deux enfants juifs de Paris jusqu'à Nice

Un film de Christian Duguay avec Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, Bernard Campan, Kev Adams...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau…

Tarifs :

Adultes : adhérents Familles Rurales : 4,50 €. Non-adhérents : 5,50€

Enfants (14 ans inclus) : adhérents Familles Rurales : 3 €. Non-adhérents : 4€