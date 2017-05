Doué-la-Fontaine Cinéma : « Un profil pour deux » le 17 mai à 20h30

0

Ce mercredi 17 mai au théâtre Philippe Noiret à 20 h 30 projection du film, genre comédie, « Un profil pour deux ».

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Tarifs :

Adultes : Adhérents Familles Rurales : 4,50 €. Non-adhérents : 5,50€

Enfants (moins de 14 ans) : Adhérents Familles Rurales : 3 €. Non-adhérents : 4€