Doué-la-Fontaine Cinéma : « Tous en scène », le 12 avril à 15 heures

Ce mercredi 12 avril au théâtre Philippe-Noiret film d’animation « Tous en scène », à partir de 8 ans.

Le film se déroule dans un environnement identique au nôtre, sauf qu’il est peuplé d’animaux.

Buster Moon (Matthew Mcconaughey récompensé aux Oscars) est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant.

Tarifs

Adultes : Adhérents Familles Rurales 4,50 €. Non-adhérents 5,50€.

Enfants (14 ans inclus) : Adhérents Familles Rurales 3 €. Non-adhérents 4€.