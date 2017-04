Doué-la-Fontaine Cinéma : « Raid Dingue », mercredi 19 avril à 20h30

0

Cinéma, « Raid Dingue » ce mercredi 19 avril au théâtre Philippe-Noiret à 20 h 30.

Un film, genre comédie, de et avec Dany Boon, Alice Pol, Michel Blanc, Yvan Attal...

Johanna est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite.Bref sympathique mais totalement nulle. Dôtée pourtant de réelles compétences policières, sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions sans risque, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit “Poissard”), le plus misogyne des agents...

Tarifs :

Adultes : Adhérents Familles Rurales 4,50 €. Non-adhérents 5,50€

Enfants (14 ans inclus) : Adhérents Familles Rurales 3 €. Non-adhérents 4€