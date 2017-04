Doué-la-Fontaine Cinéma : «Lego Batman», le 19 avril à 15 heures

0

Ce mercredi 19 avril à 15 heures au théâtre Philippe Noiret projection du film « Lego Batman », genre animation, de Chris Mckay avec les voix de Will Arnett, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis.

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Tarifs

Adultes : Adhérents Familles Rurales : 4,50 €. Non-adhérents : 5,50€

Enfants : (moins de 14 ans) : Adhérents Familles Rurales : 3 €. Non-adhérents : 4€