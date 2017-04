Doué-la-Fontaine « Alice », spectacle jeune public le 26 avril à 15 h 30

0

« Alice », spectacle jeune public, à partir de 8 ans, proposé dans le cadre de la Saison Culturelle 2016-2017 ce mercredi 26 avril à 15 h 30 aux arènes.



Traversée Théâtrale Et Culinaire.

Alice est inspiré du roman de Lewis Carroll « Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles » et sa suite, « De l’autre côté du Miroir ». Ce spectacle mêle arts du cheminement, création sonore, théâtre, arts culinaires et céramique. L’intention première est de proposer une traversée théâtrale participative sur les pas de l’héroïne. D’un jeu de piste sonore… à un goûter théâtralisé, sous de petits parapluies en forme d’animaux et munis d’un casque d’écoute, les spectateurs rencontrent deux personnages qui vont les guider sur les pas d’une certaine petite fille…





Tarifs : plein 5€, jeune 4€

Renseignements et réservation au 02 41 50 09 77