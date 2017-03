Doué-la-Fontaine Zarafa vient de naître au Bioparc de Doué

0

L’équipe du Bioparc de Doué-la-Fontaine vient d’annoncer la naissance de Zarafa, une petite femelle née le 4 mars !

Le girafon et ses parents Zakya et Sacha se portent à merveille. Une très bonne nouvelle pour le Bioparc qui a vu naître beaucoup de jeunes mâles ces dernières années. Les visiteurs peuvent déjà la découvrir, à l’extérieur, évoluant au milieu du groupe des adultes et sub-adultes !

Zarafa appartient à la sous-espèce de plus en plus menacée Giraffa camelopardalis antiquorum, dont on ne compte plus que 2000 individus en Afrique centrale selon un récent rapport publié par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Ce rapport a également annoncé que la population globale de girafes est passée en dessous du seuil des 100 000 individus. Cela représente un déclin de 40% en 30 ans.

Jusqu’ici classée en « préoccupation mineure », la girafe est désormais considérée comme « vulnérabl e». Sur les neuf sous-espèces existantes, quatre sont menacées - dont celle de Zarafa -, une reste stable et quatre sont en augmentation dont la girafe d’Afrique de l’Ouest protégée au Niger par le Bioparc.

Zarafa atteindra sa maturité sexuelle entre 2 et 3 ans. C’est à ce moment-là que, dans le cadre du Programme d’élevage européen (EEP) de l’espèce, elle rejoindra un autre parc zoologique afin de s’y reproduire.

En ce mois de mars, le Bioparc est ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures.

Pour plus d’informations www.bioparc-zoo.fr