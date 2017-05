Doué-en-Anjou."La marelle des souvenirs" le 2 mai , à 20h au théâtre Philippe

0

Le RAM (relais assistantes maternelles) et le centre socioculturel du Douessin proposent un spectacle-débat "One Woman Show : La marelle des souvenirs", le 2 mai, à 20 heures au théâtre Philippe-Noiret.

Catherine Douot, éducatrice de jeunes enfants et comédienne, retranscrit les mots entendus pendant son enfance avec humour et émotion. Tout au long du spectacle, elle évoque par des séquences de la vie quotidienne, l'impact et la puissance des mots sur l'enfant. Ces mots dits au-dessus de leur tête : les petits surnoms, l'obsession de la propreté par les adultes, les fêtes de fin d'année, le repas, la lingette, etc... Les messages sont lancés sur le ton de l'humour et chacun dans le public prendra ce qu'il veut...

Le one-woman show sera suivi d'un échange.

Ce spectacle est gratuit et ouvert aux parents, futurs parents, grand-parents, professionnels de l'enfance...