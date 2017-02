Doué-en-Anjou Six blessés dans une collision ce mardi soir

0

Deux véhicules sont entrés en collision sur le contournement de Doué, ce mardi 21 février à 17 h 30, au niveau de la Quincaillerie Douessine.

Un Kangoo quittant une aire de parking n'a pas respecté le cédez-le-passage et a été percuté par une Toyota qui arrivait dans le même sens, de Saumur vers Angers/Cholet.

Seul à bord du Kangoo, le Tourangeau de 75 ans a été projeté de l'autre côté de la route, son véhicule s'immobilisant entre le fossé et la chaussée.

Il a fallu de désincarcérer.

Cinq personnes étaient à bord de l'autre véhicule impliqué, un couple (46 ans et 47 ans) et ses deux enfants (14 ans et 22 ans) et une amie du couple (53 ans).

Cinq véhicules avec 20 pompiers, venus de Doué, Saumur et Montreuil-Bellay, sont intervenus avec le SMUR.

Plus sérieusement touchés, l'amie du couple et le conducteur du Kangoo ont été dirigés vers le CHU d'Angers.

Les autres blessés ont été conduits au CH de Saumur.

Les gendarmes de Doué étaient sur place.

La circulation a été maintenue alternée dans le sens Saumur/Angers, puis rétablie dans les deux sens vers 19 h 30.