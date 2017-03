Doué-en-Anjou Rencontres tsiganes : dernier rendez-vous le 5 avril

0

Depuis deux ans, le service accueil des gens du voyage du pôle action sociale et éducative de la communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine organisait Les Rencontres Tsiganes, au début du printemps.



Depuis la fusion du 1er janvier 2017, la compétence gens du voyage de l’ancien EPCI a été transférée à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire. Les premières Rencontres Tsiganes élargies au Grand Saumurois ont débuté le 20 mars avec un atelier d’initiation aux chants Tsiganes à Doué-en-Anjou et se termineront le mercredi 5 avril par une soirée cinéma.

Dernier rendez-vous

Projection du film « Cause commune » au Théâtre Philippe Noiret de Doué-la Fontaine le mercredi 5 avril à 20 h 30.

Dans le cadre de la programmation de Familles rurales et du Foyer laïque l’Avenir. Ce documentaire présente une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes et arrivant à Indre, une petite commune des bords de Loire. Dès le lendemain, le maire décide de mettre un terme à “la politique de la patate chaude” et refuse de les expulser à son tour. Les familles resteront 18 mois, avant qu’une solution digne et pérenne soit trouvée.





Tarif pour les non adhérents : 5,50€ et 4€ pour les moins de 14 ans.



Information au 02 41 40 45 56.