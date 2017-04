Doué-en-Anjou L'amphithéâtre des vautours ouvre ses portes samedi

0

Bienvenue chez "Les Fantômes de l'Himalaya" ! Ce samedi 8 avril à 14 heures, avec curée des vautours une heure plus tard, l'amphithéâtre de 4 000 m2 aux 1 100 places assises en gradins sera dévoilé aux visiteurs. Un espace exceptionnel creusé dans la roche et ceinturé de pierres et de métal. La frénésie déployée par les charognards pour se rassasier donne le vertige. Ils sont 15 pour commencer avant de passer à une soixantaine par étapespour se rassasier. Aucun dressage : le spectacle est celui de leur nature originelle. L’accessibilité aux parcs des panthères et des markhors suivra quelques jours plus tard.