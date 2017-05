0

Le samedi 20 mai, l'orchestre K'méléon sera en concert au théâtre Philippe Noiret à 20h30.

Le groupe formé de musiciens et chanteurs reprendra lors de cette soirée les standards bien connus des styles funk (Kool and the gang, Earth Wind & Fire), Rock (David Bowie, Claude Nougaro) et Pop ( Beyoncé, Phil Collins, Bruno Mars, Daft Punk)...

Tarifs :

8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements et réservations :

kmeleon49@gmx.fr