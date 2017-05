Doué-en-Anjou Concert OMMM ce soir samedi 6 mai au théâtre Philippe-Noiret

0

Rendez-vous le samedi 6 mai à 20 h 30 au théâtre Philippe-Noiret à Doué-la-Fontaine pour vivre une expérience 100% vocale !

OMMM, c’est une expérience 100% vocale dans un univers où la voix se fait langage et s’amuse avec les styles, une plongée à la fois organique et électronique dans les rythmes puissants de la musique pop, hip-hop et trip-hop. Les cinq membres de OMMM ont un point commun fort, la passion de la voix sous tous ses aspects. Le quintet est accompagné de Léo, leur technicien son, qui interagit avec

la scène grâce à des effets qui permettent d’envisager la voix comme une réelle matière sonore modulable à souhait. Depuis maintenant 10 ans, le groupe ne cesse de s’amuser avec les sons, de les pratiquer, de les tester, et apprend de mieux en mieux à les dompter, en faisant vivre leur musique sans aucun instrument si ce n’est un diapason.

Tarifs : plein 13€, réduit 11€, jeune 4€.