Doué-en-Anjou Comédie musicale, amphithéâtre des arènes les 26 et 27 mai

Comédie musicale, « In Terra de Roche et de Roses », les 26 et 27 mai au cœur de l'amphithéâtre des arènes de Doué-la-Fontaine

Vendredi 26 mai et samedi 27 mai à 21 h 30, l'amphithéâtre des arènes de Doué-la-Fontaine accueille un spectacle, en plein air, fantastique et musical : « In Terra de Roche et de Roses », une comédie musicale proposée par Arnaud Guille.

L’histoire en résumé

Nous sommes en 2135. La terre s’est désertifiée. Les « In Terra » se sont réfugiés dans d’anciens habitats troglodytiques de la vallée d‘Oleri où ils subissent le joug du clan des « Caballans ».

A leur tête, la tyrannique reine Maelès prépare son fils à sa succession. Un couple de nomades et leur fille rejoignent la colonie. Les deux jeunes gens vont se rencontrer.

Original et tout public, ce spectacle musical ancré sur le territoire, entrainera le public dans un univers apocalyptique et rétro/futuriste où les hommes se sont réfugiés sous terre, victimes de la tyrannie d'un clan qui s‘est emparé des terres et richesses du monde du dessus. L'amour, le suspens, la révolte, la quête de la liberté, les bons et mauvais sentiments... Tous les ingrédients émotionnels qui font le succès du ‘’genre’’ y sont réunis.

Le plateau artistique est composé de six chanteurs et d’une dizaine de danseurs et figurants de talent, qui évoluent sur scène dans de somptueux costumes et un décor surprenant.

Le tout est servi par une mise en scène remarquable et de très belles chansons aux arrangements musicaux actuels.



Informations pratiques

Vendredi 26 et samedi 27 mai à 21h30.

Amphithéâtre des Arènes de Doué en Anjou.



Tarifs

Adulte : 16,50 €.

Enfant (moins de 12 ans) : 12 €.

Autres tarifs

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans) : 52 €*.

* Enfant supplémentaire (moins de 12 ans) au tarif normal (12 €). Adulte supplémentaire au tarif normal (16,50 €). Groupe (à partir de 10 personnes) : 14 € par personne.



Réservations :

Office de tourisme du Saumurois (Saumur) au 02 41 40 20 60.