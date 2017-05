Doué-en-Anjou Rugby : 18e Tournoi de la Rose samedi 20 mai

0

Aujourd'hui samedi 20 mai, le Racing Club Douessin Rugby et sa section de rugby à 5 (rugby à toucher, sans contact), les Souffreteux, organisent leur 18e Tournoi de la Rose.

Un tournoi ouvert à tous : licenciés, non licenciés, féminines, jeunes, vétérans, familles, associations, entreprises …



Lors de cette journée aussi sportive que conviviale et festive, deux tournois sont organisés en parallèle : un tournoi « open » et un autre « familial » pouvant mélanger adultes et enfants à partir de 8 ans.

- Equipes de 10 joueurs maximum (5 sur le terrain + 5 remplaçants).

- Possibilité d’engager des équipes mixtes.

- Jeu sur demi terrain.

- Durée des rencontres : deux fois 7 minutes.

- Règles du Rugby Digest (rugby à 5).

- Seuls les crampons moulés et les tennis/baskets sont autorisés (terrain synthétique et terrain enherbé ).

- Maillots non fournis.



Informations pratiques :

Samedi 20 mai, stade Marcel Habert à Doué-la-Fontaine. Entrée gratuite pour le public. Inscriptions prises à partir de 13h30. Tarif : 5 € par joueur engagé et 3 € par jeune de moins de 12 ans. Début des rencontres à 14h30. Buvette et petite restauration sur place.

Informations au 06 72 28 41 44.