Distré Insolite : balnéothérapie et solarium pour les chevaux

0

À Distré, la toute nouvelle écurie Louisandré propose de la balnéothérapie et physiothérapie à côté de l'hébergement classique pour les chevaux. Formé auprès de spécialistes, Aléxis Touron, 25 ans, propose des soins à la carte.

Son installation se décline sur 7 hectares avec paddock et infrastructures. On y découvre deux bâtiments : l'écurie de soins et l'écurie de propriétaires.

L'atout majeur sera la balnéothérapie. Elle commencera en mars. Dans le bâtiment dédié aux soins, des boxes confortables attendent cinq chevaux.

Soins de confort, soins de traumatisme et pathologiques sont au programme : « Je suis la petite main du véto. Je m'occupe de la marche, du contrôle, de la douche... tout ce qu'il ne peut pas assurer lui-même » explique Aléxis Touron.

Le jeune homme (qui est le fils d'Eric Touron, maire de Distré et conseiller régional) a bien préparé le terrain : « Je suis allé dans un centre vétérinaire en Normandie où le Dr De Noix, une référence, a orienté mes choix ». Les conseils du Dr Goupil, vétérinaire à l'École nationale d'équitation, ont aussi été les bienvenus.

