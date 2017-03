Disparus d'Orvault. Pas de corps dans la Peugeot 308 du fils Sébastien Troadec

0

Recherchée depuis le début de l'affaire, la Peugeot 308 de Sébastien Troadec a été retrouvée ce jeudi matin, vers 10h45, quartier Méan à Saint-Nazaire. "Il n'y a pas de corps à l'intérieur", indique le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Elle était stationnée sur la place de l'église Saint-Joseph. Les techniciens de la police scientifique et les enquêteurs de la police judiciaire ont réalisé les premières constatations sur place. Ils ont notamment tour à tour ouvert les portes du véhicule puis son coffre. La Peugeot grise a ensuite été recouverte d'une bâche noire puis montée sur un plateau, afin d'être transportée à Nantes sous escorte de motards.

"La voiture était là samedi"

Selon une commerçante de la place interrogée après le départs des policiers, la voiture de Sébastien Troadec était présente depuis "samedi au moins". "Je l'avais remarquée ce jour-là car elle est immatriculée dans le département 09 (Ariège), ce qui n'est pas fréquent ici", témoigne-t-elle.

Les recherches ont par ailleurs repris à Dirinon, dans le Finistère. C'est là que la carte vitale de la fille, Charlotte, a été découverte mercredi matin. Ce document d'identité se trouvait dans la poche d'un pantalon trouvé par une joggeuse. Les recherches, suspendues mercredi avec la tombée de la nuit, ont repris ce jeudi dans un périmètre élargi. Un hélicoptère de la gendarmerie survole la zone tandis qu'au sol, plusieurs dizaines de gendarmes ratissent le site. Une équipe cynophile mais aussi des plongeurs sont mobilisés. Plusieurs plans d'eau se situent sur la zone de recherche et la commune de Dirinon est bordée par deux rivières maritimes. « On engage ces moyens pour tenter de découvrir d'autres éléments (que le pantalon et la carte vitale) ou des indices qui permettraient d'expliquer ce qu'il s'est passé » dans cette affaire, a expliqué une source porche de l'enquête à l'AFP.

