Disparus d'Orvault. Deux proches de la famille Troadec toujours en garde à vue

0

Information Presse Océan

Un homme et une femme ont été placés en garde à vue ce dimanche matin à Brest dans le cadre de la disparition de la famille Troadec, le 16 février, à Orvault. Cette information a été confirmée ce dimanche à 11h40 par Pierre Sennès, procureur de la république de Nantes.

Il s'agit de la soeur et du beau-frère du père de famille. Ils ont été interpellés par les Brigades de recherches et d'intervention (BRI) de Nantes et de Rennes ce dimanche matin, très tôt, à Plouguerneau, dans le Finistère.

Il y a une semaine, le samedi 25 février, ces proches avaient déjà été entendus par les enquêteurs de la police judiciaire, moins de 48 heures après la découverte de nombreuses traces de sang dans la maison d'Orvault.

Ils avaient alors fait l'objet d'un premier interrogatoire, pour des vérifications, avant d'être remis en liberté. Mais les enquêteurs ne disposaient pas, alors, de l'ensemble des résultats des prélèvements effectués par les techniciens venus d'Ecully (Rhône).

Après une semaine d'investigations poussées - menées en toute discrétion -, les policiers ont collecté de nouveaux éléments et décidé d'interpeller les deux suscpects ce dimanche.

Un différend familial, autour d'une "histoire d'héritage", est sérieusement étudié. Des perquisitions ont été menées à plusieurs adresses cet après-midi.

La famille Troadec toujours introuvable

Les deux suspects se trouvaient toujours en garde à vue ce dimanche, à 19h30.

Compte tenu des auditions déjà réalisées, les enquêteurs disposaient, ce dimanche matin, de moins de trente heures, pour démêler l’écheveau.

On ignore à cette heure quelles versions cet homme et cette femme livrent des faits.

On saura ce lundi, à l’issue des gardes à vue, la nature des charges qui pèsent sur eux et le dégré de responsabilité de chacun.

Pour mémoire, une information judiciaire avait été ouverte à Nantes, lundi soir, pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations". Deux magistrats sont chargés d'instruire ce dossier.

Ce dimanche, aucun corps n'a été retrouvé. Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec demeurent introuvables.

Anne-Hélène Dorison