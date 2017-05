Disparition L'acteur Jean-Marc Thibault est mort

0

Le comédien Jean-Marc Thibault, connu pour son rôle dans la série « Maguy » et pour avoir formé avec Roger Pierre l'un des plus populaires tandems comiques du théâtre français, est mort dimanche à Marseille à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille.

« J'étais encore au chevet de mon père ce matin, puis je suis parti au Portugal pour un tournage. C'est à mon arrivée à Lisbonne que j'ai appris le décès de mon père, emporté par la vieillesse », a indiqué son fils, Alexandre Thibault, également acteur.

« Un acteur très populaire vient de nous quitter », a réagi la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.

« Jean-Marc Thibault avait formé avec Roger Pierre, pendant des décennies, l'un des duos comiques les plus appréciés des Français. Leur complicité faisait merveille sur scène et au cinéma, et sur les écrans de télévision », a-t-elle ajouté dans un communiqué.