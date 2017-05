Disparition inquiétante d'un Mauléonais : appel à témoin

0

Avec l'autorisation du Parquet de Niort, la Compagnie de gendarmerie de Bressuire a lancé, ce mercredi soir, un appel à témoin concernant la disparition inquiétante de Bruno Vertadier, un Mauléonais âgé de 51 ans.

Bruno Vertadier, qui habite chez sa mère à Mauléon et est sans emploi, n'a plus donné de signes de vie depuis le 25 avril. Son véhicule, une clio noire, a été retrouvé le 27 avril à Nuaillé (Maine-et-Loire) sur un sentier forestier. « Nous lançons un appel à témoin » a expliqué le Commandant Anceau qui dirige la Compagnie de gendarmerie de Bressuire. « Toute personne, même sur des faits remontant à fin avril, peut contacter la communauté de brigades de Cerizay, tél 05 49 80 50 07. Bruno Vertadier serait passé à Bressuire le 25 avril, sa carte bancaire étant utilisée dans un distributeur et pour des paiements dans des commerces. Mais depuis le 27 avril, la carte bancaire n'a pas été utilisée et le téléphone portable est sans doute éteint. Enfin, on ne sait pas comment était habillé Bruno Vertadier lorsqu'il a quitté son domicile ».

Bruno Vertadier, 51 ans, mesure 1,78 m, a les cheveux courts, les yeux bleus, est mince, a une barbe naissante.

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de jeudi