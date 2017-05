Disparition d'un Mauléonais : nouvelles recherches dans le Choletais

0

On est toujours sans nouvelles de Bruno Vertadier un Mauléonais de 51 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis le 25 avril. Un appel à témoin a été lancé le 3 mai par la Compagnie de gendarmerie de Bressuire. Samedi, c'est dans le Maine-et-Loire, à Vezins et à Nuaillé que de nouvelles recherches ont été menées. Il s'agissait dans cette partie du Choletais de sonder les étangs près du sentier forestier où a été retrouvée la voiture, une clio noire appartenant à Bruno Vertadier. Les recherches n'ont rien donné. Rappelons que Bruno Vertadier, qui habite chez sa mère à Mauléon, mesure 1,78 m, a les cheveux courts, les yeux bleus, est mince et a une barbe naissante.

