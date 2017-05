Dior revient défiler à Los Angeles 70 ans après son créateur

0

Christian Dior avait fait le déplacement de Los Angeles en 1947, la nouvelle directrice artistique de la maison de couture a choisi de suivre ses traces pour marquer les 70 ans de la griffe en organisant un défilé devant un parterre de célébrités.

La collection "Dior Sauvage" a été présentée jeudi soir devant 800 invités dans le cadre bucolique des vallons du parc naturel Upper Las Virgenes Canyon Open Space, dans les montagnes de Santa Monica.

"Que ne peut-on pas aimer chez Dior? J'ai hâte de savoir quel va être le concept de la nouvelle collection. Je suis impatiente", avait confié la chanteuse Rihanna avant le défilé.

Une cinquantaine de mannequins ont dévoilé des créations inspirées à la fois des peintures de Lascaux, de l'artiste peintre américaine Georgia O'Keeffe et de la guérisseuse chamane féministe Vicki Noble, avec pléthore de jupes plissées et de chapeaux boléro.

"C'était magnifique. C'était vraiment exaltant et empli de culture et de textures et, d'une certaine façon, comme venant d'un autre monde", a commenté l'actrice sud-africaine et ambassadrice de la marque Charlize Theron, à l'issue de la présentation pour laquelle les invités avaient été acheminés par navettes depuis Beverly Hills et Santa Monica, un trajet d'environ 45 minutes.

Ces paysages avaient notamment servi de cadre entre 1920 et 1950 à des westerns et à des films comme "Autant en emporte le vent" (1939), "La charge fantastique" (1941) ou "Les aventures de Don Juan" (1948).

Ce site très isolé a été choisi par la styliste italienne Maria Grazia Chiuri, première femme à être chargée de la direction artistique des collections de haute couture de Dior. Elle est arrivée à ce poste en 2016, transfuge de Valentino, et a insufflé une silhouette plus moderne, plus rock'n'roll.

"En 1947, Christian Dior est venu à Los Angeles, seulement deux ans après la guerre, pour présenter sa collection. Donc, pour l'anniversaire, nous avons décidé de revenir", a expliqué la créatrice à l'AFP.

"D'une manière générale, lorsque vous songez à L.A., la première chose ce sont les célébrités, Hollywood, les tapis rouges mais il y a un autre aspect, l'aspect nature, les grands espaces. Beaucoup de gens aiment cet endroit, dont M. Dior, parce que la Californie est d'une certaine façon un paradis", a-t-elle ajouté.

La maison de couture avait attisé la curiosité avec des vidéos postées sur Instagram et des photos d'animaux protégés peuplant les montagnes de Santa Monica, ainsi que de séances d'essayages à West Hollywood.

Les réjouissances avaient débuté dès mercredi soir avec une fête clinquante sur la plage à Santa Monica, où les participants ont pu croiser les actrices Frieda Pinto, Kiernan Shipka, Jaime King ou encore Juno Temple.

Longtemps tournée en dérision pour son côté tape-à-l'oeil ou grunge décati, Los Angeles est de plus en plus considérée comme une escale de la mode internationale.

Saint Laurent a présenté l'an dernier à Hollywood sa collection automne-hiver masculine et une partie de sa ligne féminine. Louis Vuitton et Burberry ont chacun également présenté récemment une collection à Los Angeles.

Le tout avec des travées parsemées de stars, habituées des tapis rouges pour lesquels elles ont besoin de belles tenues. L'utilisation des réseaux sociaux par les célébrités est également importante pour les marques.

De son côté, Tom Ford a annoncé en mars le déménagement à L.A. du quartier général de sa création féminine.