Deux-Sévriens de l'année Des lycéens promis à un bel avenir [concours]

Vous ne les connaissez peut-être pas. Elèves au lycée Ernest-Pérochon à Parthenay, Lora, Lucile, Elisa, Maxime et Lucien ont pourtant marqué l’année 2016.

Leur projet retenu pour le concours international «I make 4 my city » organisé par la Fondation Orange, a remporté le Prix coup de cœur du jury.

Une performance d’autant plus grande, que ce challenge réunissait les 32 FabLab solidaires de France et ceux d’Espagne, de Pologne, de Slovaquie, de Tunisie, d’Égypte, du Sénégal, de Madagascar et de l’île-Maurice.

Cette belle récompense -15 000 € - décernée le mercredi 6 avril dernier à l’Espace Wagram à Paris, a couronné la qualité de leur travail.

Le Smartcheckers, nom donné à ce jeu de dames connecté pour déficients visuels, a été récompensé pour son originalité et son utilité.

