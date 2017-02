0

Quarante-six militaires des compagnies de Niort, Parthenay, Bressuire et de l'escadron de sécurité routière des Deux-Sèvres ont participé vendredi, entre 15 heures et 19 heures à une opération de contrôle visant les excès de vitesse.

159 infractions ont été relevées, dont 72 infractions pour dépassement de la vitesse autorisée avec interception des contrevenants par les militaires dont deux vitesses comprises entre 40 et 49 km/h au-dessus de la vitesse limite ; 64 infractions pour dépassement de la vitesse avec les moyens automatisés (ETED - ETM) ; trois infractions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux contraventionnel) et six infractions aux règles administratives.

Par ailleurs, 97 dépistages de l'alcoolémie négatifs ont été effectués sur des usagers de la route. Six véhicules ont été immobilisés ; deux permis de conduire ont fait l'objet d'une mesure de rétention.

