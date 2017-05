Deux-Sèvres Vinci au chevet de l'eau polluée par le trafic autoroutier

0

Cela ne relève pas du scoop : le trafic routier nuit au milieu naturel. Et plus il est dense, plus cette nuisance augmente.

Au fil des kilomètres qu’ils avalent, voitures et camions déposent sur la chaussée, comme autant de « souvenirs » de leur passage, des hydrocarbures.



Par temps de pluie, l’eau se charge de polluants en glissant sur la chaussée. Si rien n’est fait, inévitablement, l’environnement trinque en absorbant ces eaux souillées.

D’autant qu’à la pollution chronique, liée au trafic et à l’usure de l’autoroute, viennent s’ajouter des épisodes de pollution exceptionnelle causés par les accidents de la route.

Pour faire face, Vinci Autoroutes construit nombre de bassins permettant de traiter l'eau polluée. Un chantier d'envergure a été lancé sur l'A10, au Sud de Niort.

