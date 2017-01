Deux-Sèvres Une grippe aviaire dangereuse pour les animaux, pas pour les hommes

0

Les analyses pratiquées sur les animaux de basse-cour de Fors et les volailles d'élevage de La Chapelle-Bâton ont livré ce lundi leur verdict : il s'agit de la grippe aviaire H5N8, dangereuse pour les animaux, pas pour les hommes. Il n'est pas dangereux, non plus, de manger de volailles. Compte-tenu du degré élevé de propagation du virus entre animaux, la Préfecture des Deux-Sèvres a décidé de maintenir les mesures qu'elle avait prise à Fors, La Chapelle-Bâton et dans un périmètre de dix kilomètres autour de ces communes.

