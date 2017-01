Deux-Sèvres Tiago, premier bébé de l'année 2017

0

Le premier bébé de l'année 2017 est Niortais. Le petit Tiago a en effet vu le jour dimanche 1er janvier à 5 h 34 à la maternité de l'hôpital de Niort. Ses parents, Logan et Aurélie Terry, domiciliés à Saint-Martin-Les-Melle, étaient en train de réveillonner quand les premières contractions ont eu lieu. Ils se sont immédiatement précipités à la maternité. Une heure plus tard, Tiago naissait. Le couple avait déjà un enfant, Louane, une petite fille de cinq ans et demi. La maman est serveuse au Bar des Ailes, avenue de Limoges à Niort, en face L'Acclameur, le papa est façadier en Charente. A sa naissance, Tiago pesait 3 kg 300.

