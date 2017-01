Primaires citoyennes Pascal Duforestel : « Une anticipation du second tour »

0

Pascal Duforestel, premier fédéral du parti socialiste : « C'est ma première primaire en tant que premier secrétaire fédéral. Je suis content de la soirée, tout s'est très bien passé. Par rapport au pessimisme ambiant, on peut même remarquer que nombreux sont les militants qui ont fait le déplacement. Les résultats quant à eux - Hamon en tête, Valls second - sont le reflet des résultats nationaux. La petite particularité deux-sévrienne, c'est le petit score de Montebourg. Sans doute, les Deux-Sévriens ont-ils anticipé sur le duel du second tour en y envoyant deux représentants d'une gauche très différente ».

A lire aussi lundi 23 janvier dans " Le Courrier de l'Ouest" - édition des Deux-Sèvres.