Deux-Sèvres Présidentielle : ils rêvent d’une campagne écolo

Ils prennent soin de l’environnement et déplorent que l’écologie ne figure pas parmi les sujets phares de la campagne électorale. " On n’en parle pas assez, alors que c’est vraiment l’affaire de tous, quel que soit le bord politique. Sans prise de position importante, ça mènera la planète à la catastrophe ", confie Serge Retailleau, un jeune retraité de Luché-Thouarsais particulièrement sensible à l’écologie.

Dans son jardin, des panneaux solaires produisent son eau chaude. Sur le toit de sa grange, une petite centrale photovoltaïque est reliée au réseau d’électricité. " J’ai toujours pensé, et je ne suis pas le seul, qu’il valait mieux faire que dire. Que chacun fasse, et on avancera. Il faut se servir des exemples de choses qui fonctionnent. Elles existent déjà ! "

Et de prôner des mesures incitatives émanant de l’Etat : " La Région Poitou-Charentes était bien placée au niveau environnemental, elle montrait l’exemple et l’argent servait à quelque chose. Les énergies renouvelables, ce sont aussi des emplois sur le territoire, il ne faut pas l’oublier ".

