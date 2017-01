Deux-Sèvres Pollution de l'air :du jamais vu depuis 2014

0

Sur le site d' ATMO Nouvelle Aquitaine, tout le département était ce mardi sous un nuage rouge. Ce seuil d'alerte à la pollution de l'air n'avait pas été atteint depuis mars 2014. Le préfet avait fait ses recommandations ce week-end sur la façon la plus pertinente de se protéger de la pollution. Il est conseillé à tous les habitants, et non seulement aux personnes exposées et fragiles (femmes enceintes, enfants en bas-âge, personnes âgées), d'éviter les déplacements près des grands axes de circulation ou encore de limiter les activités physiques et sportives.

A lire aussi mercredi au " Courrier de l'Ouest " - édition des Deux-Sèvres.