Deux-Sèvres Pollution aux particules fines : réduire les émissions

Au regard des informations transmises par ATMO Poitou-Charentes concernant la pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10), le préfet a décidé hier de déclencher en Deux-Sèvres le deuxième niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution : la procédure d'alerte. Les recommandations sanitaires sont disponibles dans leur intégralité sur le site : http://www.atmo-poitou-charentes.org/

Le préfet recommande aux personnes vulnérables d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe ; les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu'à l'intérieur ; de reporter les activités qui demandent le plus d'efforts. Le préfet recommande aussi à l'ensemble de la population et aux entreprises de limiter, réduire ou suspendre certaines activités dans les secteurs des transports, de l'industrie, de l'agriculture et de la forêt ainsi que du résidentiel et du tertiaire.