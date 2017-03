Deux-Sèvres Nicole Perez, mémoire de l'UFC - Que choisir 79

0

Elle préside l'Union fédérale des consommateurs - Que choisir 79 depuis plus de 20 ans. L'engagement de la Niortaise Nicole Perez ne faiblit pas.

Car si l’UFC a gagné bien des batailles, il reste, aujourd’hui comme hier, une foule de combats à mener. " Le démarchage à domicile fait toujours des ravages. J’ai connu ça en arrivant à l’UFC. Ça s’était calmé fin 1990 avant de repartir de plus belle à travers tous les travaux liés aux économies d’énergie. On continue à avoir des gens qui sonnent à votre porte, qui vous font signer un contrat pourri avant de repartir en vous laissant les yeux pour pleurer ".

Des consommateurs arnaqués, déprimés, endettés, Nicole Perez en voit passer chaque année. " Le fait de pouvoir expliquer ce qui leur arrive est un soulagement. On essaye de les aider à déculpabiliser, à comprendre que d’autres sont tombés dans le panneau. Et on cherche évidemment à sauver ce qui peut l’être ", glisse la présidente.

L’an passé, 281 litiges auront été pris en charge par l’UFC - Que choisir 79. En 2016, l’association a récupéré, au bénéfice des consommateurs qui ont frappé à sa porte, la somme globale de 163 202,91 €. L’année dernière, 925 personnes ont été reçues par l’UFC en Deux-Sèvres.

