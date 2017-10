Deux-Sèvres Maison départementale de l'enfance : la situation se tend

0

Un peu plus de la moitié du personnel de la Maison départementale de l'enfance (88 agents) a manifesté ce mardi encore devant l'afflux des mineurs non accompagnés et le peu de moyens dont ils disposent pour y faire face. Une délégation a été reçue par le Directeur général des services du Département, Franck Paulhe. De son côté, le président Gilbert Favreau se dit prêts à soulager de la partie "Evaluation" les salariés de la dite-Maison pour l'enfance.

