Deux-Sèvres Macron - Le Pen : Le Courrier provoque le débat

Les invitations avaient été envoyées, dès lundi, au lendemain du 1er tour de la présidentielle plaçant Emmanuel Macron (En Marche !) et Marine Le Pen (Front National) au coude à coude sur la route de l’Elysée. Ce jeudi après-midi, Jean-Romée Charbonneau, secrétaire départemental FN, et Johan Baufreton, représentant légal d’Emmanuel Macron en Deux-Sèvres, ont honoré « leur engagement » en répondant à nos questions au sein de la rédaction.

1 h 30 de débat courtois et instructif ponctué ici et là d’échanges piquants sur l'immigration, le travail du dimanche, l'économie, l'Europe, l'emploi... Une discussion qui aura mis en valeur les lignes de fracture opposant les deux camps à dix jours du second round de l’élection.

Notre interview à retrouver, ce vendredi, dans l'édition "Deux-Sèvres"du Courrier de l'Ouest.