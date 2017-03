Deux-Sèvres Les ressources en eau passent du rouge à l'orange

0

"Le pire est peut-être derrière nous". C'est la déclaration faite, ce vendredi, par Jérôme Gutton, le préfet des Deux-Sèvres, au sortir de la première des trois conférences annuelles de l’eau (CDE). Une réunion qui a mis en évidence la remontée progressive des niveaux d'eau sur le territoire après une période de sécheresse inédite depuis 1959. "Grâce aux fortes précipitations de ces dernières semaines, les milieux ont réagi positivement", se félicite ce dernier qui refuse, néanmoins, de crier victoire.

"On se réjouit de cette nette amélioration mais la situation reste tendue, notamment en ce qui concerne le soutien d’étiage et l’irrigation. En raison de la capacité actuelle des barrages du Cébron et de la Touche-Poupard, il est très difficile de faire des projections optimistes. Il nous faut rester extrêmement vigilant car la situation demeure contrastée sur le territoire, que ce soit pour les eaux souterraines ou de surface. »

