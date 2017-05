Deux-Sèvres Les Républicains tournés vers les législatives

0

Combatif : voilà l'état d'esprit qui anime le président départemental des Républicains, Philippe Mouiller. Bien qu'écarté du second tour de la Présidentielle, le parti n'a pas implosé et tire plutôt dans le même sens, dans l'optique des législatives de juin. La (douloureuse) page de François Fillon étant désormais tournée, le sénateur-maire de Moncoutant estime que sa famille politique dispose d'une solide carte à jouer, dans le sillage de François Baroin et avec des candidats deux-sévriens incarnant « la volonté de renouveau » exprimée dans les urnes, le 23 avril.

L'interview de Philippe Mouiller est à lire dans « Le Courrier de l'Ouest » de mardi 2 mai, édition Deux-Sèvres.