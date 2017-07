Deux-Sèvres Les rendez-vous de l'été, ce samedi 29 juillet

0

A Bressuire : Festival des vendredis de l’été, ce samedi 29 juillet, concerts à 19 heures, au château, avec Les Reubz, Plage Arrière et Fonky Nyko.

A Celles-sur-Belle : Festival ArtenetrA, « Mozart et les étoiles », à 20 h 30, à l’abbaye royale.

A Courlay : Musée de la Tour Nivelle, de 10 h 30 à 18 h 30. Les enfants pourront réaliser un dessin sur le thème de l’exposition temporaire.

A Doux : Découverte et initiation « A table dans une ancienne carrière : les plantes comestibles ». Rendez-vous à 10 heures, à la carrière de Mollets. Renseignements : www.lhommeetlapierre.com

Au Vanneau-Irleau : Marché sur l’eau, produits régionaux et artisanaux, sur le port, dans des barques.

A Niort : Festival Cirque d’été. A 11 heures, « Bobby et moi » par la compagnie Poc, place de la Brèche, puis à 17 heures dans la cour du centre Du Guesclin ; à partir de 16 h 30, théâtre d’ombres « Cartes sur table », cour du centre Du Guesclin (sur réservation) ; à 18 heures, « L’Homme V », par compagnie 3.6/3.4, cour Du Guesclin ; à 19 heures, « Cri » par la compagnie Kiaï, cour Du Guesclin ; à 20 heures, « Tania’s paradise » par la compagnie Attention fragile, cour Du Guesclin (sur réservation) ; à 21 heures, « Septem » par la compagnie Chriki’z, cour Du Guesclin (sur réservation) ; à 22 heures, concert de Cazuela’Koustic, cour Du Guesclin. Gratuits. Tél. 05 49 78 74 11.

A Parthenay : Festival de musiques traditionnelles De Bouche à oreille, à partir de 14 h 30, sur les berges du Thouet, à la Maison des cultures de pays, salle Diff’art et au Palais des congrès. Tél. 05 49 94 90 70.

A Pougne-Hérisson : Matinée spectaculaire et cinéma de jardin, à 7 h 03, au jardin du Nombril du monde. Tél. 05 49 64 19 19.

A Saint-André-sur-Sèvre : Le château de Saint-Mesmin, de 10 h 30 à 13 heures et de 14 à 19 heures (histoires de table, animations quotidiennes avec la compagnie L’Oriflamme).

A Saint-Hilaire-la-Palud : Les 24 Heures de la barque. Au programme : course des 24 Heures de la barque, course de l’heure féminine, contre-la-montre, défilé d’OFNI, vide-greniers, repas, fanfare et concerts.

A Saint-Laurs : Vide-greniers, à partir de 6 heures, dans le bourg.

A Thouars : Marché à la belle étoile, musiques, animations, village des enfants, artisans, rue Porte-de-Paris et place Saint-Médard, à 18 heures. Tél. 05 49 68 22 65.