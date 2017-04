Deux-Sèvres Les entreprises vulnérables face aux cyberattaques

0

Un an après l’arnaque au faux président de BRM, la cybersécurité n’est pas encore une priorité pour les acteurs économiques du département. "Les Deux-Sèvres jouissent d’une image de département tranquille où rien ne semble pouvoir arriver. Sauf que le territoire concentre des fleurons, des pépinières innovantes, des start-up. On a un tissu riche et forcément, on intéresse les autres. Et pas forcément que des gens bienveillants", met en garde Delphine Sutre-Ribardière.

"La menace numérique fait peur car elle est complexe, impalpable et multiple. Elle est difficile à cerner et les entrepreneurs ont du mal à en parler. Ils ressentent une gêne, voire de la honte, à avouer une escroquerie ou une simple tentative. Cela peut mettre à mal leur réputation. Mais miser sur l’indifférence, ou pire l’ignorance, peut avoir des conséquences irréversibles pour soi et les autres".

