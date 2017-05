Deux-Sèvres Législatives : le choix polémique de Geneviève Gaillard

0

Alors qu’elle s’apprête à clore un chapitre de sa vie de vingt ans avec la fin de son quatrième mandat de députée, Geneviève Gaillard a décidé de sortir de sa réserve, ce mardi matin. "Non pas pour annoncer que je me présente à nouveau", plaisante-t-elle mais pour soutenir Alain Piveteau, son suppléant et candidat aux législatives sous la bannière Champ libre dans la 1re circonscription.

"Il porte une audace, un renouvellement et des idées de gauche qui rassemblent des citoyens de divers horizons, hors des appareils", estime l'élue qui lance un appel aux autres forces de gauche pour une candidature unitaire sur le territoire. "Le PS est inaudible et totalement isolé. Quant à La France insoumise, je ne crois pas à la thèse du vote d’adhésion. Je les invite donc à se désister."

