Deux-Sèvres Législatives : Coralie Dénoues ne renonce pas

Dans un communiqué envoyé transmis ce lundi, Coralie Dénoues, conseillère départementale (LR), rappelle qu'elle reste disponible pour une candidature aux législatives dans la 1re circonscription.

Elle écrit : « Après la déclaration de retrait de Jérôme Baloge pour les législatives des 11 et 18 juin 2017 et son souhait qu'aucun membre de la majorité municipale ne puisse prétendre à une candidature, j'ai pu lui confirmer mes intentions de servir les valeurs de la droite et du centre sur la 1re circonscription des Deux-Sèvres. En effet, en tant que suppléante de Jérôme Baloge en 2012 et investie sur le plan national par les Républicains pour ces échéances, je souhaiterais mettre mon énergie à défendre notre territoire et nos convictions ».

