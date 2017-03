Deux-Sèvres Le retour à la vie active, l'autre combat des malades

0

Depuis septembre 2016, la Ligue contre le cancer 79 et la Carsat ont lancé des ateliers d'aide au retour à l'emploi destinés aux malades. Huit femmes ont participé à la première session achevée en décembre. Barbara, Niortaise de 41 ans, en a fait partie. « Les enfants venaient de reprendre l’école, mon mari son travail. Je n’avais plus autant de rendez-vous médicaux et ces moments m’ont permis de sortir de la maison, de m’oxygéner l’esprit, de dénouer les nœuds et de commencer à réfléchir à la suite », avoue la mère de famille.

